POL-HB: Nr.: 0272 --Staatsanwaltschaft lobt 4000 Euro Belohnung aus

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Funkschneise Zeit: 01.04.21, 2 Uhr

Nach drei Autobränden vor Ostern im Stadtteil Hemelingen, siehe hierzu auch die Pressemeldung 244, hat die Staatsanwaltschaft Bremen eine Belohnung ausgelobt.

Auf dem Firmengelände eines Gebäudeservices an der Funkschneise brannten am 1. April ein Kastenwagen, ein Kleinwagen und ein Transporter in voller Ausdehnung. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung und fragt: Wer hat in der besagten Nacht im Bereich der Funkschneise verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Für Hinweise die zur Ermittlung und Ergreifung der Täter in diesem Verfahren führen, hat die Staatsanwaltschaft Bremen eine Belohnung von 4000 Euro ausgelobt. Eine Entscheidung über die Gewährung der Belohnung erfolgt nach Rechtskraft und unter Ausschluss des Rechtsweges.

