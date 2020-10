Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Farbschmierereien durch Fußballfan(s), Polizei sucht Zeugen

Tarp/Oeversee/Eggebek (ots)

In den letzten Wochen wurde(n) durch Unbekannt(e) mit den "HSV"-Farben, bzw. "HSV"-Buchstaben diverse Stromkästen und Verkehrsschilder in den Ortschaften Tarp, Oeversee und Eggebek besprüht. Die Polizeistation in Tarp hat wegen dieser Sachbeschädigungen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen und Hinweisgeber. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04638-89410 oder per e-mail: Tarp.PST@polizei.landsh.de mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Vielen Dank!

