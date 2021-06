Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell /Lkr. KN) - 94-Jähriger fährt gegen geparktes Auto und verursacht Sachschaden

Radolfzell (ots)

In Radolfzell ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall mit Sachschaden gekommen. Ein 94-jähriger VW-Fahrer war auf der Konstanzer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Hier kam er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Holzpfahl und anschließend mit einem geparkten Auto. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Der Rettungsdienst war vor Ort und kümmerte sich um den 94-Jährigen. Verletzt wurde er bei dem Unfall nicht.

