POL-KN: (Singen /Lkr. KN) - Auto beim Ausparken beschädigt und geflüchtet

Singen /Lkr. KN (ots)

Am Montagabend ist es in Singen zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz gekommen. Gegen 19 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer einen abgestellten grauen Mercedes auf dem Bauhaus Parkplatz in der Marie-Curie-Straße. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von über 2.000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Singen unter 07731 888 0 entgegen.

