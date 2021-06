Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Speisefett verursachte Küchenbrand in Hunteburg

Bohmte (ots)

Gegen 18 Uhr kam es am Montagabend in der Straße "Auf dem Ellerkamp" zu einem Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus. Eine 25-jährige Frau hatte Speisefett auf dem Herd erhitzt und dabei die Zeit aus den Augen verloren. Als der Strom in ihrer Wohnung ausfiel, bemerkte sie ein Feuer in ihrer Küche. Die Flammen wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Hunteburg gelöscht, Personen wurden nicht verletzt. Die Küche wurde durch die Flammen erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Da sich der Brandrauch auch im Rest der Wohnung verteilte, ist diese vorübergehend unbewohnbar. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell