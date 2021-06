Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Mercedes flüchtete vor der Polizei

Melle (ots)

Am Sonntagabend, gegen 21:16 Uhr, beabsichtigte eine Funkstreife der Polizei Melle zwischen den Kreisverkehren Gesmolder Straße und Allendorfer Straße einen Mercedes E350 zu kontrollieren. Dazu gaben die Beamten dem Fahrzeug Haltezeichen. Anstatt seine Fahrt zu stoppen, versuchte sich der Mercedes durch Flucht auf die A30 einer Kontrolle zu entziehen.

Auf der Richtungsfahrbahn Osnabrück erreichte der schwarze Mercedes Geschwindigkeiten von mehr als 240 km/h. Mit gefährlichen Fahrmanövern wurden andere Fahrzeuge mal links, mal rechts und auch über den Seitenstreifen überholt. In Bissendorf verließ der Mercedes die A30 und wurde von Zeugen dabei beobachtet, wie er in den Wachtelweg fuhr. Die Zeugen nahmen weiter wahr, dass drei Personen aus dem Mercedes flüchteten und konnten diese beschreiben.

Kurze Zeit später kontrollierte die Polizei einen VW Golf, in denen jetzt die mutmaßlichen Insassen des schwarzen Mercedes saßen. Es handelte sich um drei Männer aus Melle im Alter von 18, 19 und 20 Jahren. Der Mercedes wurde verlassen und mit einem Schaden an der Fahrzeugseite, vermutlich entstanden durch eine Kollision mit der Außenschutzplanke, aufgefunden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden der Mercedes, die Mobiltelefone und die Oberbekleidung der drei Männer beschlagnahmt. Im Zuge weiterer Ermittlungen wurden am Abend noch zwei weitere Mobiltelefone beschlagnahmt.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Sonntagabend auf der A30 zwischen den Anschlussstellen Melle-West und Bissendorf oder im Ortsgebiet von Bissendorf von einem schwarzen Mercedes E350 gefährdet wurden oder sonst Angaben zur Sache machen können. Hinweise bitte an das Kommissariat in Melle unter 05422/920600.

