POL-OS: Osnabrück: Fußgängerin nach Unfallflucht leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstagmorgen ist es in der Atterstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Gegen 11.55 Uhr verließ eine 35-Jährige die Sparkassenfiliale am Eversburger Platz. Als sie über den angrenzenden Parkplatz ging, erfasste ein unbekanntes Fahrzeug die Fußgängerin beim Rückwärtsausparken. Die Frau aus Melle stürzte daraufhin und zog sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Möglicherweise handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen silbernen Mercedes. Die Polizei aus Osnabrück sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder seinem Fahrzeug geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-2215 zu melden.

