Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Ostercappeln (ots)

Zwischen Samstagabend (18 Uhr) und Sonntagmittag (14 Uhr) ist ein Einfamilienhaus in der Unteren Knollstraße ins Visier von unbekannten Einbrechern geraten. Die Täter brachen eine Außentür des Gebäudes in der Nähe der Straße "Mönnigskamp" auf und gelangten ins Innere. Anschließend durchsuchten die Unbekannten das Haus nach Wertgegenständen. Die Täter nahmen unter anderem Bargeld und Alkohol an sich und flüchteten vom Tatort. Die Polizei aus Ostercappeln bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter 05473/959210 zu melden.

