POL-OS: Osnabrück: Fahrgast nach Unfallflucht mit Linienbus leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Freitagmittag ist es in der Wittekindstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Gegen 14 Uhr befuhr ein Osnabrücker Linienbus die Wittekindstraße vom Berliner Platz kommend in Richtung Neumarkt. An der Ampelkreuzung Wittekindstraße/Möserstraße missachtete eine entgegenkommende Autofahrerin die Vorfahrt des Linienbusses und bog vor diesem nach links in die Möserstraße ab. Aufgrund von Fußgängern, die die Möserstraße bei Grünlicht passierten, musste die Unbekannte ihr Auto abbremsen. Weil sich das Heck des Fahrzeuges noch auf der Fahrspur des Linienbusses befand, bremste auch der 29-jährige Busfahrer stark ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte eine 35-Jährige in dem Bus und zog sich leichte Verletzungen zu. Die unbekannte Autofahrerin entfernte sich anschließend vom Unfallort. Möglicherweise handelte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen dunklen VW Golf. An dem Linienbus ist kein Schaden entstanden. Die Polizei aus Osnabrück sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Unfallverursacherin oder ihrem Fahrzeug geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-2215 zu melden.

