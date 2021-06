Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfallflucht im Widukindland

Osnabrück (ots)

Am Samstag, in der Zeit von 15 Uhr bis 18:15 Uhr, wurde ein schwarzer Peugeot 308 im Friesenweg 34 beschädigt. Den Unfallspuren nach zu urteilen ist ein unbekanntes Zweirad mit Stollenreifen mit dem Pkw kollidiert und hat Sachschäden in einer Höhe von mindestens 3.000 Euro verursacht. Noch unklar ist, ob die Reifenspuren von einem Fahrrad oder von einem motorisierten Zweirad stammen. In Höhe der Unfallstelle befindet sich ein Kinderspielplatz. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Verursacher machen können. Hinweise bitte an die Polizei unter 0541/327-2115.

