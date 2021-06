Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche

BAB 1: Pkw weicht Stauende in den Seitenraum aus

Bramsche (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16:05 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Mann aus Lippstadt in einem VW Passat die Autobahn 1 in Richtung Bremen. Zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden stockte und staute sich der Verkehr aufgrund einer Baustelle. Der 25-Jährige erkannte zu spät, dass ein vor ihm fahrender Lkw am Stauende zum Stehen kam. Um eine Kollision zu verhindern, lenkte der Mann seinen VW nach rechts in den Seitenraum. Dort kollidierte er mit einem Baum und zog sich schwere Verletzungen am Unterkörper zu. Unfallspuren nach zu urteilen, war der Mann bei dem Unfall nicht angeschnallt, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der rechte Fahrstreifen musste für die Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung gesperrt werden, es kam zu zusätzlichen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell