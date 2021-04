Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen nach Einbrüchen in Gartenlauben gesucht

Herne (ots)

Die Polizei sucht nach mehreren Gartenlauben-Einbrüchen an der Sodinger Straße 111 in Herne nach Zeugen.

Am Sonntag, 25. April, wurden der Polizei insgesamt drei Einbrüche in der dortigen Gartenlaubenanlage gemeldet. Die Tatzeiträume können auf Samstag (24. April), 16 Uhr bis Sonntag (25. April), 17 Uhr eingegrenzt werden sowie in einem Fall auf Montag (19. April), 18 Uhr, bis Sonntag (25. April, 17.30 Uhr). Entwendet wurde unter anderem Werkzeug.

Das Herner Regionalkommissariat hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 0234 909-8505 (-4441) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell