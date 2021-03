Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemitteilung vom 04.03.2021/ 12.06 Uhr

Reutlingen (ots)

Beim Alter eines Unfallbeteiligten hat sich ein Fehler eingeschlichen. Diesen bitten wir zu entschuldigen. Bitte verwenden Sie die nachstehende, korrigierte Version:

Reutlingen (RT): Auto contra Linienbus

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstagmorgen in der Gartenstraße ereignet hat. Gegen 8.30 Uhr befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Audi A6 die Mauerstraße in Richtung Gartenstraße und wollte in diese einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 53-Jährigen, der mit einem Linienbus auf der Busspur der Gartenstraße in Richtung Lederstraße unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Der Bus war nur mit wenigen Fahrgästen besetzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieben alle unverletzt. Am Linienbus entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro, der Schaden am Audi wird mit etwa 5.000 Euro beziffert. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell