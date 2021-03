POL-RT: Brand; Polizeibeamte verletzt; Verkehrsunfälle - teils unter Alkohol oder Drogen; Diebstahl von Katalysator; Pkw gestohlen; Polizeibeamtin bedroht; Einbruch

Polizeipräsidium Reutlingen

Wäschetrockner in Brand

Ein technischer Defekt dürfte den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines Wäschetrockners am späten Mittwochabend in der Selma-Lagerlöf-Straße gewesen sein. Dieser war gegen 23.30 Uhr vermutlich heiß gelaufen und hatte sich im Bad entzündet. Die mit vier Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten angerückte Feuerwehr löschte das Feuer, bevor es sich weiter ausbreiteten konnte und sorgte für eine Lüftung der Wohnung. Diese ist derzeit nicht bewohnbar. (amh)

Reutlingen (RT): Auto contra Linienbus

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstagmorgen in der Gartenstraße ereignet hat. Gegen 8.30 Uhr befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Audi A6 die Mauerstraße in Richtung Gartenstraße und wollte in diese einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 50-Jährigen, der mit einem Linienbus auf der Busspur der Gartenstraße in Richtung Lederstraße unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Der Bus war nur mit wenigen Fahrgästen besetzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieben alle unverletzt. Am Linienbus entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro, der Schaden am Audi wird mit etwa 5.000 Euro beziffert. (sm)

Esslingen-Oberesslingen (ES): Polizeibeamte verletzt

Wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen 27-Jährigen, der am späten Mittwochabend in der Hindenburgstraße zwei Polizeibeamte leicht verletzt hat. Die Beamten waren gegen 22.30 Uhr zu einem Einsatz wegen mehreren, augenscheinlich jungen Leuten unterwegs, welche laut Anrufer Passanten angepöbelt und belästigt haben sollen. Bei einer Kontrolle eines stark betrunkenen 27-Jährigen verhielt sich dieser äußerst aggressiv, sodass die Polizei ihm Handschließen anlegen musste. Hiergegen wehrte sich der Mann heftig, indem er sich losriss und um sich schlug, wodurch beide Beamte leicht verletzt wurden. Für den 27-Jährigen endete der Abend im Ausnüchterungsgewahrsam der Polizei. Gegen ihn wird eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft vorgelegt. (amh)

Kirchheim / Beuren (ES): Alkoholisiert und ohne Führerschein geflüchtet (Zeugenaufruf)

Ganz erheblich betrunken und zudem ohne Führerschein war ein 50-Jähriger unterwegs, der sich am Mittwochabend in Kirchheim zunächst einer Polizeikontrolle entzogen und einen Unfall verursacht hat. Gegen 21.30 Uhr war der Mann in seinem schwarzen Audi A8 einer Streife der Verkehrspolizei beim Einfahren in den Kreisverkehr B 297 / Plochinger-/Schlierbacher Straße aufgefallen. Beim Erkennen des Streifenwagens beschleunigte er sofort und raste mit hoher Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet in Richtung B 465 / Lenninger Tal, wobei er die Anhaltesignale ignorierte. Auf der geraden Strecke in Richtung Owen soll er mehrfach trotz Gegenverkehrs in äußerst gefährlicher Art und Weise überholt haben, wobei er jegliche Geschwindigkeitsbegrenzung oder sonstige Verkehrsregeln ignorierte. Nachdem er die Ortseinfahrt Owen mit immer noch deutlich überhöhter Geschwindigkeit passiert hatte, brach die Streifenwagenbesatzung die Verfolgung aufgrund der immer noch extrem riskanten Fahrweise des 50-Jährigen ab und verlor den Audi zunächst aus den Augen. Wenig später fanden die Beamten auf der L 1210 zwischen Owen und Beuren den zwischenzeitlich verunfallten Wagen wieder vor. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte der Fahrer im Verlauf einer Linkskurve einen vorausfahrenden Wagen überholt. Beim Wiedereinscheren geriet der Audi mit den rechten Rädern auf den Grünstreifen, knallte ins Heck eines vorausfahrenden BMW eines 38-Jährigen, kam ins Schleudern und nachfolgend nach links von der Fahrbahn ab. Nach etwa 80 Metern Fahrt durch den Straßengraben prallte der Audi mit großer Wucht gegen eine Unterdolung, an der der Wagen zum Stehen kam. Der Unfallverursacher und der BMW-Fahrer wurden bei den Kollisionen so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Unfallverursachers ergab nicht nur, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, sondern auch einen vorläufigen Wert von mehr als 1,7 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 17 Feuerwehrleuten im Einsatz. Die Verkehrspolizei Esslingen sucht nach Zeugen des Unfalls und nach Verkehrsteilnehmern, die durch die Fahrweise und die riskanten Überholmanöver des Audi gefährdet wurden und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 zur melden. (cw)

Kirchheim/Teck-Ötlingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Nur noch Schrottwert dürfte der Seat eines 23-Jährigen haben, der am Mittwochabend an der Ortseinfahrt Ötlingen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geknallt ist. Eine Streifenwagenbesatzung des Reviers Kirchheim war gegen 21.30 Uhr auf der K 1205 unterwegs, als sie am Ortseingang von Ötlingen einen verunfallten Seat feststellten. Wie sich herausstellte war der 23-Jährige mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gekracht. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem total beschädigten Auto befreien und blieb zum Glück unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung fest. Nachdem eine entsprechende Überprüfung den Verdacht erhärtete, wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt. Sein Wagen, an dem ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden war, wurde abgeschleppt. Da bei dem Unfall zudem Betriebsstoffe ins Erdreich gesickert waren, waren auch die Feuerwehr und ein Mitarbeiter des Landratsamtes vor Ort. (cw)

Großbettlingen (ES): Unter Drogeneinfluss zu schnell unterwegs

Eine ganze Reihe an Anzeigen erwartet einen Pkw-Lenker und seinen Beifahrer nach einer Kontrolle am Mittwochnachmittag. Beamte des Polizeireviers Nürtingen führten gegen 17.30 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle auf der K 1231 bei Großbettlingen durch. Hierbei überschritt ein 53-jähriger Ford-Lenker die erlaubten 70 km/h und wurde mit 106 km/h gemessen. Daraufhin wurde das Fahrzeug angehalten. Der 20 Jahre alte Beifahrer rannte sofort aus dem Wagen über die Straße hinweg. Nach einer kurzen Verfolgung konnte er von einem Polizeibeamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Hierbei wehrte er sich erheblich und wollte ein Tütchen mit Marihuana aufreißen. Dies konnte jedoch verhindert werden. Der Mann und der Polizeibeamte wurden bei dem Gerangel leicht verletzt. Der Fahrer händigte bei der Kontrolle einen gefälschten Führerschein aus. Zudem stand der 53-Jährige unter Drogeneinfluss. Ein Test verlief positiv, so dass er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Die Ermittlungen gegen die beiden Männer dauern an. (ms)

Kirchheim (ES): Diebstahl von Katalysatoren (Zeugenaufruf)

Auf die Katalysatoren von älteren Mercedes hatte es ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum Mittwoch abgesehen. Der Unbekannte montierte in der Zeit von 19 Uhr bis neun Uhr an acht Fahrzeugen der A-Klasse die Katalysatoren ab. Die nicht zugelassenen Pkw standen auf dem Gelände eines Autohändlers in der Zementstraße. Der Wert des Diebesguts beträgt etwa 2.800 Euro. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 070212/501-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Wendlingen (ES): Tatverdächtiger bedroht Polizeibeamtin

Ein tatverdächtiger Ladendieb hat am Mittwochnachmittag auf seiner Flucht eine Polizeibeamtin mit einem Messer bedroht. Einer Streife des Polizeipostens Wendlingen wurde kurz nach 17 Uhr ein Ladendiebstahl in einem Discounter mitgeteilt. Als die Beamten einen Tatverdächtigen an einem Kiosk kontrollieren wollten, ergriff der Mann die Flucht. Eine Polizistin nahm daraufhin zu Fuß die Verfolgung des Flüchtenden auf. Dieser rannte über den Marktplatz in Richtung Ulmer Straße davon und lief im Anschluss nach links in die Stuttgarter Straße weiter. Nachdem sie ihn mehrfach aufgefordert hatte stehenzubleiben, drehte sich der Mann um und bedrohte mit einem Messer die Polizeibeamtin. Nach einer erneuten Aufforderung das Messer fallenzulassen und der Ankündigung Pfefferspray einzusetzen, ließ der 60-Jährige das Messer fallen. Im Anschluss wurde er von den Beamten vorläufig festgenommen. Hierbei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. (ms)

Ostfildern (ES): In Nellingen gestürzt

Ein 25-Jähriger hat sich am Mittwochabend beim Sturz von seinem Fahrrad schwere Verletzungen zugezogen. Der junge Mann befuhr kurz vor 19.30 Uhr mit seinem Mountainbike die Otto-Schuster-Straße in Richtung Ortsmitte. Kurz vor der Schwabstraße wollte er von der Fahrbahn auf den linken Bürgersteig wechseln und kam dabei am Bordstein alleinbeteiligt zu Fall. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. (mr)

Ofterdingen (TÜ): Einbrecher unterwegs

Offenbar auf Bargeld abgesehen hatte es ein Unbekannter, der am Dienstagnachmittag in ein Wohnhaus in der Schillerstraße eingebrochen ist. Der Einbrecher verschaffte sich in der Zeit zwischen 15 Uhr und 19.30 Uhr Zutritt ins Gebäude, durchsuchte es nach Stehlenswertem und entkam mit seiner Beute ungesehen. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Bisingen (ZAK): Audi gestohlen (Zeugenaufruf)

In der Nacht zum Donnerstag ist in der Straße Grünwinkel in Steinhofen ein grauer Audi A5 Coupé gestohlen worden. Ein Unbekannter entwendete den auf einem Stellplatz geparkten Wagen im Zeitraum zwischen 23.15 Uhr und 7.15 Uhr. An dem Pkw im Wert von zirka 33.000 Euro waren zum Tatzeitpunkt die Kennzeichen BL-MG 20 angebracht. Zeugen, die in der Straße Grünwinkel verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07471/9880-0 beim Polizeirevier Hechingen zu melden. (mr)

