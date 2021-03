POL-MTK: +++Auseinandersetzung am Busbahnhof - Zwei Audi gestohlen - Wohnungseinbrecher in Schwalbach - Wahlplakate beschädigt - Fahrradfahrer schwer verletzt+++

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Hofheim (ots)

1. Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern, Bad Soden, Am Bahnhof, 02.03.2021, gg. 19.10 Uhr

(ho)Bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei männlichen Personen sind gestern Abend in Bad Soden zwei Beteiligte im Alter von 16 und 31 Jahren verletzt worden. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge, kam es im Bereich des Busbahnhofes unter den mutmaßlichen Beteiligten zunächst zu einem Streit der schnell eskalierte. Bei der anschließenden Schlägerei soll einer der Männer auch eine Flasche eingesetzt und mit dieser zugeschlagen haben. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar und müssen von noch aufgeklärt werden. Der 31-Jährige musste nach dem Vorfall in einem Krankenhaus behandelt werden. Gegen zwei Personen wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung erstattet.

2. Zwei Audi A 6 gestohlen,

Schwalbach am Taunus, Eschborn, Niederhöchstadt 01.03.2021 bis 02.03.2021

(ho)Unbekannte Autodiebe haben in den vergangenen beiden Tagen in Schwalbach und Niederhöchstadt zwei hochwertige Fahrzeuge der Marke Audi gestohlen. Der erste Audi A 6 Avant wurde in der Nacht zum Dienstag in Schwalbach in der Straße "Am Taunusblick" gestohlen. Dabei ist ein Schaden in Höhe von rund 18.000 Euro entstanden. An dem schwarzen Audi waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen MTK-B 2408 angebracht. Ein weiterer Audi A 6 Avant wurde gestern im Verlauf des Vormittags in Niederhöchstadt entwendet. In diesem Fall beträgt der Schaden rund 35.000 Euro. An dem roten Fahrzeug waren die amtlichen Kennzeichen OF-LO 5222 angebracht. In beiden Fällen liegen derzeit keine Hinweise auf die Autodiebe vor. Daher bittet die Hofheimer Kriminalpolizei Hinweisgeber, die Angaben zu den Taten oder zum Verbleib der beiden Fahrzeuge geben können, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

3. Einbruch durch die Balkontür,

Schwalbach am Taunus, Pfingstbrunnenstraße, Nacht zum 03.03.2021

(ho)Einbrecher haben sich in der vergangenen Nacht Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Pfingstbrunnenstraße in Schwabach verschafft. Die Täter kletterten auf den Balkon der betroffenen Wohnung und hebelten dort die Tür auf. In den Wohnräumen suchten die Täter nach Brauchbarem und flüchteten schließlich mit mehreren Wertgegenständen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Mehrere Wahlplakate beschädigt,

Hochheim, Massenheim, Nacht zu 01.03.2021

(ho)In der Nacht zum vergangenen Montag haben Unbekannte Täter in Hochheim und Massenheim ihr Unwesen getrieben und mehrere Wahlplakate beschädigt. Die Täter besprühten die Plakate mit roter Farbe oder rissen sie teilweise aus der Verankerung. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

5. Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt, Hofheim, Reifenberger Straße, 02.03.2021, gg. 16.15 Uhr

(ho)Bei Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem Pkw ist gestern Nachmittag ein 54-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr der Mann mit seinem Pedelec einen Feldweg seitlich der Reifenberger Straße und beabsichtigte, diese geradeaus zu überqueren. Dabei wurde er vom Audi einer 46-jährigen Autofahrerin erfasst, die die Reifenberger Straße aus Fahrtrichtung Hofheim kommend in Richtung Kelkheim-Münster befuhr. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 8.000 Euro.

