Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht

Bad Iburg (ots)

Zwischen Samstagabend (21.30 Uhr) und Sonntagmorgen (3 Uhr) stahl ein Unbekannter ein blaues Pedelec des Herstellers "TREK", welches zuvor mittels Faltschloss an einem Treppengeländer in der Arkadenstraße, an der Rückseite eines Restaurants, abgestellt und gesichert worden war. Die Polizei aus Bad Iburg bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich unter 05403/796690 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell