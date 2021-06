Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen-Peterzell

Schwarzwald-Baar-Kreis) Laster streift geparktes Auto (23.06.2021)

St. Georgen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Lasterfahrer am Mittwoch gegen 17 Uhr auf der Straße "Am Tannwald". Ein 47-Jähriger bog mit einem MAN Lastwagen nach rechts ab und streifte dabei einen geparkten BMW. Dabei entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell