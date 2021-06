Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln, Lkrs. RW) Heftiger Zusammenprall im Kreuzungsbereich

Fluorn-Winzeln (ots)

In der Rötenberger Straße hat es am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr heftig gekracht. Ein 59 Jahre alter BMW-Fahrer war auf dem Zwerenweg unterwegs und wollte die Rötenberger Straße überqueren. Zu diesem Zeitpunkt kam aber ein Mercedes-Van mit einem 46-Jährigen am Steuer, der Vorfahrt hatte. Beim Zusammenprall der Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro. Beide Autofahrer blieben bei der Kollision unverletzt.

