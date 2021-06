Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz- Betrugsmasche "Enkeltrick" via Textnachricht

Mainz (ots)

27.05.2021 - 01.06.2021

In jeweils zwei Fällen wurden eine 59-Jährige und ein 64- Jähriger aus Mainz, Opfer einer versuchten Betrugsmasche. Hierbei wurden beide Personen von einer unbekannten Rufnummer über einen bekannten Nachrichtendienst kontaktiert. In einer Textnachricht suggerierte der oder die unbekannten Täter, Angehörige zu sein, die sich in einer Notlage befinden. Weiterhin wurden vierstellige Geldbeträge von den vermeintlichen Angehörigen gefordert. Beide Adressaten wurden schnell misstrauisch und melden die Vorfälle der Mainzer Polizei. Zu einem finanziellen Schaden kam es in beiden Fällen glücklicherweise nicht.

