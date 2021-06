Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Drei Autos in Mombach gestohlen

Mainz-Mombach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden gleich zwei Autos im Bereich des Westrings und der Hauptstraße im Stadtteil Mombach gestohlen. Die beiden Ford Kuga, identischen Baujahres (2017), waren ordnungsgemäß verschlossen auf Parkplätzen abgestellt. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit besteht der Verdacht, dass von den bislang unbekannten Tätern ein technisches Gerät zur Umgehung des "keyless go" - Sytems bei der Tatausführung genutzt wurde. Bereits in der Nacht vom 14.05. auf 15.05.2021 kam es zum Diebstahl eines Suzuki Vitara im Bereich Mombach, der jedoch nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht in Verbindung mit den aktuellen Diebstählen steht. In allen drei Fällen bestehen derzeit keine konkreten Hinweise auf den oder die Täter. Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

