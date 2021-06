Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Adenauer-Ufer, Schwimmer im Rhein löst Rettungseinsatz aus

Mainz-Adenauer-Ufer (ots)

Dienstag, 01.06.2021 14:30 Uhr

Am Dienstagnachmittag gegen 14:30 Uhr löst ein vermeintlicher Schwimmer im Rhein, in Höhe des Mainzer Adenauer-Ufers, einen Polizei - und Feuerwehreinsatz aus. Verständigt über Notruf durch Passanten, konnten mehrere Polizeistreifen einen 36-Jähriger im Rhein feststellen, der sich an der Kaimauer festhielt. Dem Mann wurde durch Einsatzkräfte der Polizei ein Hilfsmittel zugeworfen, um ein Abtreiben durch die Strömung zu verhindern. Auch ein in der Nähe befindlicher Jetski-Fahrer war bereit, dem Mann aus dem Wasser zu helfen. Dieser konnte jedoch kurze Zeit später selbstständig, an einer günstigen Stelle wieder an Land gehen. Bis auf kleinere Schürf- und Schnittwunden blieb der Mann bei seinem Sprung ins Wasser unverletzt. Wie sich letztendlich herausstellte, befand sich der 36-Jährige zuvor am Rheinufer und begab sich vermutlich zum Abkühlen und leicht alkoholisiert ins Wasser. Nun wird geprüft, ob die Kosten des Einsatzes dem Mann in Rechnung gestellt werden.

Das Baden im Rhein ist am Mainzer Rheinufer nicht erlaubt. Die erheblichen Gefahren, die mit dem Baden in natürlichen Gewässern hervorgehen, werden auch von geübten Schwimmern schnell unterschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell