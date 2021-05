Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrunkener stört Versammlung und muss in Gewahrsam

Mainz-Altstadt (ots)

29.05.2021, 14:00 Uhr

Zu einem Zwischenfall kam es am Samstagnachmittag bei einer Versammlung auf dem Mainzer Schillerplatz. Ab 14:00 Uhr fand dort eine Demonstration von ca. 200 Tierschützerinnen und Tierschützern statt. Zu Beginn der Versammlung kam es durch einen nicht zur Versammlung gehörenden 59-jährigen Mann zunächst zu Provokationen gegenüber Versammlungsteilnehmenden. Im weiteren Verlauf beleidigte der Mann einzelne Teilnehmende, zeigte mehrfach den "Hitlergruß" und rief ausländerfeindliche Parolen mit Bezug zum dritten Reich. Von den vor Ort befindlichen Polizisten des Altstadtreviers wurde das Verhalten des 59-Jährigen unterbunden und er wurde einer Kontrolle unterzogen. Hierbei weigerte sich der betrunkene Mann zunächst seine Personalien anzugeben und beleidigte die Einsatzkräfte. Im weiteren Verlauf wehrte er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und musste letztlich in Handschellen zum Altstadtrevier verbracht werden. Nach einer Entscheidung durch eine Richterin musste der Mann den Rest des Tages in der Gewahrsamszelle verbringen. Zudem muss sich der 59-Jährige nun wegen diverser Delikte strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell