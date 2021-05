Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Lerchenberg, Diebstahl von Katalysator

Mainz-Lerchenberg (ots)

Im Tatzeitraum von Samstag, den 22.05.2021 bis Dienstag, den 25.05.2021 kam es zum Diebstahl eines Katalysators in Bereich des Palestrinaweges in Mainz. Am Dienstagmorgen wurde die Tat durch die Fahrzeugbesitzer bemerkt und der Mainzer Polizei gemeldet. Am dem Opel Astra wurde durch den oder die bislang unbekannten Täter der Katalysator, vermutlich mit einer Flex oder ähnlichem Werkzeug, abgetrennt, wodurch sich zusätzlich der Auspuff löste.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

