Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Überfall auf Supermarkt - Täter fliehen ohne Beute

Mainz-Hechtsheim (ots)

22.05.2021, 21:54 Uhr

Unbekannte Täter haben am Samstagabend einen Supermarkt in Mainz-Hechtsheim überfallen. Gegen 21:54 Uhr betraten drei männliche Personen die Supermarktfiliale in der Rheinhessenstraße. Einer der Täter bedrohte eine 19-jährige Kassiererin mit einer Pistole und fordert Geld aus der Kasse. Ein zweiter Täter bedrängte währenddessen einen anderen Mitarbeiter des Supermarktes und ging mit diesem in die Büroräumlichkeiten, um nach einem Tresor zu suchen. Der Dritte Täter stand während des Überfalls Schmiere am Eingangsbereich des Marktes. Aus bisher ungeklärten Gründen ließen die Täter ganz plötzlich von ihrer Tat ab, verließen den Markt ohne Beute und flüchteten in Richtung der Dekan-Laist-Straße. Die drei Täter konnten von den beiden Marktmitarbeitern wie folgt beschrieben werden:

1. Täter: Körpergröße ca. 185cm, sportliche und kräftige Statur, dunkle Augen, schwarze Stoffvermummung, Kapuze über dem Kopf, sprach Deutsch mit Akzent und führte eine Pistole mit sich. Zudem hatte er eine lilafarbene Plastiktüte dabei.

2. Täter: Körpergröße ca. 190-195cm, männlich, stämmige Statur, Basecap, Tuch vor dem Mund, dunkel gekleidet.

3.Täter: Körpergröße ca. 185, dunkel gekleidet.

Die Mainzer Kriminalpolizei hat noch am Abend die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell