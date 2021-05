Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mann versucht aus Auto zu stehlen und flüchtet

Mainz (ots)

Donnerstag, 20.05.2021 - 13:55 Uhr

Am Donnerstagmittag beobachtete ein Zeuge, wie ein Mann die Tür eines Fahrzeuges in der Mittleren Bleiche öffnete und sich an das Fahrzeug lehnte. Da er den Besitzer des Fahrzeuges kennt, sprach er den ihm unbekannten Mann an. Daraufhin flüchtete dieser zu Fuß, sein Fahrrad schiebend, in die Schießgartenstraße und warf das Fahrrad dort zur Seite und beschädigte dadurch ein parkendes Auto. Zeugen konnten beobachten, wie der Täter in die Hintere Bleiche verschwand. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Personenbeschreibung:

- männlich - 1,85 - 1,90 m groß - 3-Tage-Bart - schwarze Oberbekleidung

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

