Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Autoscheiben eingeschlagen - Zeugen gesucht

Klein-Winternheim (ots)

18.05.2021, 06:17 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden von bislang unbekannten Tätern in der Pariser Straße und in der Straße Am Bandweidenweg in Klein-Winternheim, zwei geparkte Pkw beschädigt. An den beiden Autos wurden zunächst die Seitenscheiben der Fahrertür eingeschlagen. Hiernach wurde von den Tätern der Hebel zur Öffnung der Motorhaube betätigt, um selbige zu öffnen. Bislang ist unklar mit welcher Intension die Motorhaube geöffnet wurde, da dort keinerlei Veränderungen festzustellen waren. Von den Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Mainz 3 wurden die Ermittlungen aufgenommen und erste Spuren gesichert, allerdings bestehen derzeit keine konkreten Hinweise auf den oder die Täter. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell