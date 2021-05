Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Lokal

Mainz (ots)

Montag, 17.05.2021, 20:20 Uhr bis Dienstag, 18.05.2021, 14:30 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind unbekannte Täter in ein Lokal in der Martinsstraße eingebrochen. Sie hebelten einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten daraus Zigaretten und Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

