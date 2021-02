Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Wintergarten brannte in Voxtrup

Osnabrück (ots)

Am Freitag, gegen 17:30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Gebäudebrand in die Eichenallee alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte brannte ein Wintergarten an einem Wohnhaus. Hausbewohnern und Polizei gelang es mit Wasser und Schnee, das Wohngebäude vor den Flammen zu schützen. Die Feuerwehr löschte den Brand ab. Durch das Feuer wurden der Wintergarten, die Außenfassade des Wohngebäudes und ein Fenster in Mitleidenschaft gezogen. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Zwei Personen wurden durch Rauchgase leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen, nach ersten Ermittlungen könnte eine Kerze für den Brandausbruch ursächlich gewesen sein.

