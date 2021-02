Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Gabelstapler brannte in Gewerbehalle

Bad Essen (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 14:25 Uhr, brannte es bei einem Unternehmen in der Straße Gewerbegebiet. Mitarbeiter hatten Brandgeruch wahrgenommen und in der Folge einen in Brand geratenen Quergabelstapler in einer Trocknungshalle entdeckt. Die Mitarbeiter verständigten die Feuerwehr und unternahmen erste eigene Löschversuche. Die Feuerwehr löschte die Flammen, es entstand weder Personen- noch Gebäudeschaden. Der Stapler hatte ungenutzt in der Halle gestanden und die Brandausbreitung ging vom Motorraum aus, ein technischer Defekt als Brandursache ist anzunehmen. Trotzdem wurde die Arbeitsmaschine zunächst von der Polizei beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden am Stapler konnte bislang nicht beziffert werden.

