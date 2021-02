Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zeugen zu Unfallflucht in der Burggasse gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, sucht Zeugen, die am Montag zwischen 13:00 Uhr und 16:45 Uhr in der Burggasse in Leonberg eine Unfallflucht beobachtet haben. Vermutlich beim Ausfahren aus dem dortigen Parkplatz stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Mercedes und beschädigte diesen im Bereich der linken Seite. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden, der auf etwa 2.000 Euro geschätzt wird.

