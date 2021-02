Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Alkoholisierte Pkw-Lenkerin nimmt mit über zwei Promille am Straßenverkehr teil

Ludwigsburg (ots)

Mit über zwei Promille nahm eine 23-Jährige am Montagmittag in Ludwigsburg als Autofahrerin am Straßenverkehr teil. Kurz nach 13 Uhr fiel ihr Audi einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Ludwigsburg auf, da der rechte Vorderreifen augenscheinlich einen Platten hatte. Die 23-Jährige befuhr zu diesem Zeitpunkt die Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Leonberger Straße. Bei der kurz darauf durchgeführten Verkehrskontrolle konnten die Beamten bei der Fahrzeuglenkerin Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille, woraufhin der Führerschein der Frau beschlagnahmt wurde und sie sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

