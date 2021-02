Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Ludwigsburg: 15.000 Euro Sachschaden und ein gefälschter Führerschein

Ludwigsburg (ots)

Sachschaden in einer Höhe von etwa 15.000 Euro und eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 06:30 Uhr auf der Bundesautobahn 81 auf Höhe der Anschlussstelle Ludwigsburg Nord in Fahrtrichtung Stuttgart ereignete. Ein 37-Jähriger, der am Steuer eines Lkw Mercedes Vito saß, prallte mit seinem Vordermann, einem 23-jährigen Opel Movano-Lenker, der verkehrsbedingt auf der Ausfahrtsspur der Anschlussstelle anhalten musste, zusammen. Hierdurch war der Lkw des 37-Jährigen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Noch während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 23-Jährige einen gefälschten Führerschein mit sich führte und derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell