Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht in der Altvaterstraße

Ludwigsburg (ots)

Aus Richtung der Sudetenstraße kommend war ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 07.55 und 08.00 Uhr auf der Altvaterstraße in Böblingen unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen soll der Unbekannte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand abgestellten Audi gestreift und dann anschließend das Weite gesucht haben. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Nachdem der Besitzer des Audi den Vorfall beobachtet hatte, wurde die Polizei informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen saß der Unbekannte mutmaßlich am Steuer einer blauen Mercedes A-Klasse. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell