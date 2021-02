Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Audi zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

In der vergangenen Woche machte sich zwischen Freitag 23.00 Uhr und Samstag 08.45 Uhr ein noch unbekannter Täter im Schießrainweg in Weil der Stadt an einem Audi zu schaffen. Der Unbekannte zerkratzte den geparkten Wagen ringsherum und richtete hierbei einen Sachschaden von rund 2.000 Euro an. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, wenden sich bitte an den Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033 5277-0.

