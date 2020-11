POL-IZ: 201116.10 Grevenkop: Unfall unter Alkoholeinfluss

Polizeidirektion Itzehoe

Vermutlich alkoholbedingt ist am frühen Samstagmorgen ein junger Mann in Grevenkop von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. An dem Wagen entstand Totalschaden.

Gegen 04.45 Uhr war ein 20-Jähriger mit seinem Golf auf der Straße Grevenkoper Riep in Richtung der Landesstraße 119 unterwegs. Er geriet nach links von der Straße ab und fuhr frontal gegen einen Baum. Einsatzkräfte stellten im Zuge der Unfallaufnahme fest, dass der Unfallfahrer nicht nüchtern war. Ein Atemalkoholtest bei ihm lieferte ein Ergebnis von 1,22 Promille, worauf die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten und eine Verfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke einleiteten.

An dem Wagen des Verunfallten entstand Totalschaden in Höhe geschätzter 20.000 Euro.

Merle Neufeld

