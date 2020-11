Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201116.7 Glückstadt: Ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen unterwegs

GlückstadtGlückstadt (ots)

In der Nacht zum vergangenen Freitag hat die Polizei in Glückstadt einen Mann überprüft, der ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen in einem Auto unterwegs gewesen ist.

Kurz nach Mitternacht stoppte eine Streife in der Straße Am Neuendeich einen Fiat Punto. Der Insasse versuchte lange Zeit über seine Identität hinwegzutäuschen, was ihm letztlich jedoch nicht gelang. Bei ihm handelte es sich um einen 21-Jährigen, der in Itzehoe lebte und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. An seinem Wagen befanden sich Kennzeichen, die bis 2019 zu einem Golf gehörten. Die angebrachten Plaketten, so der Beschuldigte, hatte er bei der Zulassungsstelle aus einem Behältnis mit abgekratzten Siegeln genommen. Die Fahrt des Mannes war damit beendet - er wird sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten müssen, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell