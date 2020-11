Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Nach Wohnungseinbruch Zeugen gesucht

HeidelbergHeidelberg (ots)

Am Freitagnachmittag in der Zeit von 16 Uhr bis 18 Uhr verschaffte sich ein bislang Unbekannter durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt in einer Erdgeschosswohnung in der Bergstraße. Im Innern durchsuchte der Einbrecher sämtlichen Räume und entwendete dabei elektronische Geräte sowie Wertgegenstände wie Schmuck und Bargeld. Neben dem Diebstahlsschaden, der bislang nicht beziffert werden kann, entstand auch Sachschaden durch das rabiate Vorgehen des Täters. Die Bewohnerin, die nur für kurze Zeit die Wohnung verlassen hatte, bemerkte den Einbruch bei ihrer Rückkehr und alarmierte die Polizei - der Täter war bereits geflüchtet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Ermittler der Kriminalpolizei zu wenden.

