Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal

Brand eines Mehrfamilienhauses

Ursache noch unklar

zwei Personen verletzt

MannheimMannheim (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es kurz vor 05.00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Marconistraße zu einem Brand, der nach ca. 30 min von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Aus dem Haus wurden 14 Personen evakuiert, wovon zwei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Die RNV stellte einen Wärmebus zur Verfügung, sodass die Bewohner nicht in der Kälte verweilen mussten. Da das Haus aufgrund der Einsturzgefahr nicht mehr bewohnbar ist, müssen sie anderweitig untergebracht werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 250.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

PvD

Fahldiek / Mertens

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell