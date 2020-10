Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - Topf auf Herdplatte vergessen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 25.10.2020 gegen 12:00 Uhr konnten Zeugen eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Bahnhofstraße in Freinsheim wahrnehmen. Die Feuerwehr verschaffte sich mittels Drehleiter über eine gekippte Balkontür Zutritt zu der Wohnung aus welcher der Rauch austrat. Dabei konnte ein auf dem Herd stehender Topf als Ursache festgestellt werden. Die Herdplatte war an, das Wasser im Topf verdampft und der Inhalt "kokelten" vor sich hin. Der Topf konnte vom Herd genommen werden. Es entstand kein Sachschaden und niemand wurde verletzt. Die Wohnung wurde mittels Turbolüfter durch die Feuerwehr gelüftet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell