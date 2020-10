Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde durch eine Zeugin gegen 00:00 Uhr beobachtet, wie in der Seebacher Straße ein silberfarbener PKW der Marke Opel mit RP-Kennzeichen beim Ausparken zwei geparkte PKW beschädigte und davonfuhr. An den geparkten PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Zeugenhinweise telefonisch unter 06322 963-0 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

