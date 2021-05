Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unfall zwischen Auto und Radfahrer

Mainz (ots)

Donnerstag, 20.05.2021 - 14:00 Uhr

Am Donnerstagmittag kam es in der Großen Bleiche zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem 22-jährigen Radfahrer. Die beiden Unfallbeteiligten sprachen daraufhin miteinander, doch der Autofahrer entfernte sich ohne den Austausch der Personalien von der Unfallstelle. Die Radfahrerin blieb unverletzt, ihr Rad war jedoch nicht mehr fahrbereit. Warum es zum Zusammenstoß kam, ist derzeit noch unklar.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

