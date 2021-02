Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Kirchhundem (ots)

Leicht verletzt wurden vier Beteiligte bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 11.45 Uhr. Ein 80-Jähriger befuhr die Hilchenbacher Straße in Brachthausen und bog an der Einmündung zur L728 nach links in Richtung Hilchenbach ab. Hier kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug eines 36-Jährigen. Dieser hatte vergeblich versucht nach links auszuweichen, stieß gegen den PKW des Unfallverursachers und kam von der Fahrbahn ab. Hier kam es schließlich zu einem Überschlag. Der Senior sowie die Insassen des beteiligten Fahrzeuges wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppwagen lud die beschädigten Fahrzeuge auf, der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell