Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei verletzte Personen bei Zusammenstoß

Lennestadt (ots)

Zwischen Oedingen und Bracht kam es am Freitag gegen 07.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 35-Jährige befuhr die L737 in Fahrtrichtung Oedingen. In einer scharfen Rechtskurve verlor sie, nach eigenen Angaben aufgrund von Fahrbahnglätte, die Kontrolle über Ihren PKW und stieß im Gegenverkehr mit dem Fahrzeug einer 26-Jährigen zusammen. Rettungswagen brachten die beiden leichtverletzten Verkehrsteilnehmerinnen in ein Krankenhaus. Die beteiligten PKWs wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Die L737 war für die Dauer der Unfallaufnahme in beiden Richtungen gesperrt.

