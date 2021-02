Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen gesucht: Mülltonnen in Hofeinfahrt ausgebrannt

Lennestadt (ots)

In Altenhundem sind am Mittwoch (10. Februar) zwei Mülltonnen in der Straße "Rübergerbrücke" in Altenhundem in Brand geraten. Der Geschädigte bemerkte gegen 21.45 Uhr, dass die Tonnen, welche an der Hauswand standen, brannten. Ihm gelang es, diese selbstständig zu löschen. Dennoch zerstörte das Feuer die Mülltonnen komplett. Die Wand wies durch den Brand leichte Rußanhaftungen auf. Derzeit liegen keine Hinweise vor, wie das Feuer entstand. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Diese dauern an. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweisgeber wenden sich bitte unter der Telefonnummer 02761-9269-0 an die Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell