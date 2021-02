Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Geldbörse beim Einkauf entwendet

Olpe (ots)

Am Dienstag (9. Februar) ist auf der Polizeiwache in Olpe ein 59-Jähriger erschienen, da ihm seine Geldbörse, vermutlich in einem Verbrauchermarkt in der Hugo-Ruegenberg-Straße, entwendet wurde. Nach eigenen Angaben betrat er gegen 14.15 Uhr das Geschäft und gab Pfandgut ab. Zu diesem Zeitpunkt war die Geldbörse noch in seiner Jackentasche. Als er nach dem Einkauf an der Kasse bezahlen wollte, fehlte diese. Der Geschädigte geht von einem Diebstahl aus. In der Geldbörse befanden sich Bargeld und diverse Ausweis- und Geldkarten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Häufig erlangen Taschendiebe in einem kurzen Moment der Unaufmerksamkeit, zum Beispiel beim Einkaufen, Wertgegenstände wie Geldbörsen, Mobiltelefone oder auch ganze Taschen. Die Polizei rät unabhängig von diesem Fall:

- Tragen Sie Wertsachen und Dokumente in verschlossenen Innentaschen Ihrer Oberbekleidung. Empfehlenswert sind auch Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder Geldgürtel. - Tragen Sie Taschen stets verschlossen unter dem Arm geklemmt. - Lassen Sie Ihre Tasche oder Geldbörse nicht aus den Augen (zum Beispiel im Einkaufswagen) oder gewähren Sie Einblicke in diese. - Kommt es trotzdem zu einem Diebstahl, ist es gut, wenn vorher die Daten der Geldkarten (Kontonummer/IBAN bzw. Bankleitzahl/BIC) sowie die PIN-Codes notiert und an einem sicheren Ort hinterlegt wurden (nicht in der Geldbörse). Zudem sollten Geschädigte umgehend Ihre Debit- oder Kreditkarten sperren und bei der Polizei Anzeige erstatten. Dies geht auch online.

Weitere Informationen zum Thema Taschendiebstahl erhalten Interessierte hier: https://polizei.nrw/sites/default/files/2016-11/160818_LKA_PraevTipps_TaschendiebstahlNeu.pdf

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell