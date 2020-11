Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Unklare Rauchentwicklung am Sonntag

Wetter (Ruhr)Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Sonntag, 29.11.2020 um 15:34 Uhr durch einen Streifenwagen der Polizei zu einer unklaren Rauchentwicklung im Bereich der neuen Ruhrbrücke alarmiert. Sowohl in dem Bereich als auch am ebenfalls kontrollierten Harkortberg konnte kein Schadenfeuer festgestellt werden, sodass davon auszugehen ist, dass die Rauchentwicklung auf einen Schornstein auf Herdecker Stadtgebiet zurückzuführen ist. Der Einsatz wurde daraufhin nach guten 45 Minuten abgebrochen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Patric Poblotzki

0173-5132151

webmaster@feuerwehrwetter.de

www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell