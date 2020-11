Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm im Ortsteil Alt-Wetter

Wetter (Ruhr)Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Grundschöttel wurden am Donnerstag um 13:51 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb in der Ruhrstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte an der Einsatzstelle waren die betroffenen Hallen schon vorbildlich geräumt worden. Durch den Einsatzleiter wurde an der Brandmeldeanlage erkundet, dass ein Rauchmelder in einer Halle im ersten Obergeschoss ausgelöst hatte. Im Beisein des Angriffstrupps wurde der entsprechende Bereich kontrolliert. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Rauchmelder durch Lackierarbeiten im Deckenbereich ausgelöst hatte. Ein weiterer Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst war nicht mehr erforderlich und der Einsatz wurde nach einer halben Stunde beendet.

