POL-OE: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Finnentrop (ots)

Am Donnerstag (11. Februar) hat sich gegen 14.35 Uhr auf der B 236 in Finnentrop-Lenhausen ein Auffahrunfall ereignet, bei dem ein 59-jähriger Pkw-Fahrer und seine 60-jährige Beifahrerin verletzt wurden. Zunächst befuhr ein 28-jähriger Sattelzugfahrer die Westfalenstraße in Fahrtrichtung Finnentrop. Nach eigenen Angaben ließ er sich durch einen Fußgänger kurz ablenken und fuhr auf einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden Pkw auf, der in die Lehmbergstraße abbiegen wollte. Durch die Kollision wurden die Insassen verletzt. Ein Rettungswagenteam behandelte sie vor Ort und brachte die Beifahrerin für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Pkw und Lkw wurden durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

