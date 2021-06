Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Innenstadt, 80-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mainz-Innenstadt (ots)

Um kurz nach 10 Uhr wird der Mainzer Polizei via Notruf ein schwerer Verkehrsunfall in der Lotharstraße in Mainz mitgeteilt. Hierbei wurde eine 80-jährige Fußgängerin aus Mainz schwer verletzt. Nach aktuellem Erkenntnisstand setzte der Fahrer eines Müllfahrzeuges zurück und stieß mit der 80-jährigen Frau zusammen, die sich zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Rollator in der Lotharstraße Höhe Große Bleiche befand. Durch den Zusammenstoße kam die Fußgängerin zu Fall und blieb unter dem Auflieger des Fahrzeuges liegen. Ihr Rollator geriet unter das Hinterrad des Müllwagens und verhinderte dadurch vermutlich schlimmeres. Die 80-Jährige Mainzerin wurde bei dem Unfall schwerverletzt und nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Die Große Bleiche war zwischen der Zanggasse und Heidelberger Faßgasse für ca. 40 Minuten in beide Richtungen gesperrt.

Die Mainzer Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell