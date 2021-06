Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrunken vor der Polizei geflüchtet 02.06.2021 - 17:30 Uhr

Mainz-Weisenau (ots)

Bereits am späten Mittwochnachmittag lieferte sich ein 27-jähiger Mainzer eine kurze Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Gegen 17:30 Uhr fiel einer Funkstreife des Mainzer Altstadtreviers der Pkw des 27-jährigen auf. Der 27-jährige kam der Streife mit seinem Audi A3 auf der Wormser Straße entgegen und fuhr mit so starken Schlangenlinien, dass er mehrfach auf den Fahrstreifen für den Gegenverkehr kam. Nachdem die Funkstreife des Altstadtreviers gewendet hatte, um den 27-jährigen einer Kontrolle zu unterziehen, gab dieser Gas und flüchtete. Auf der Wormser Straße stadtauswärts fuhr der Audi mit teilweise über 120 Km/h und überholte andere Verkehrsteilnehmer. Nachdem weitere Funkstreifen zur Unterstützung angefordert wurden, versuchte der 27-jährige über einen privaten Parkplatz in der Wormser Straße zu flüchten, was allerdings misslang, da eine Weiterfahrt wegen hohem Verkehrsaufkommen nicht mehr möglich war. Bei der folgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war und dazu neben Alkohol auch Drogen konsumiert hatte. Dem 27-jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und dem Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens strafrechtlich verantworten.

Sollten andere Verkehrsteilnehmer am 02.06.2021 gegen 17:30 Uhr durch die Fahrweise des Audi gefährdet worden sein, werden diese gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

